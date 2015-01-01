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Soirée de soutien au Liban

Ciné-débat, lundi 11 mai à partir de 19 heures au cinéma l'Éden.

Le lundi 11 mai, dès 19 heures, nous organisons une soirée au cinéma l’Éden à Crest pour revenir sur la tragédie en cours au Liban et la décrypter, à 20 heures, à l’aide de deux films documentaires de réalisatrices libanaises : Beyrouth ma ville (1982, 37 min) de Jocelyne Saab et Buffer Zone (2025, 18 min) de Farrah Berrou.

Les projections seront suivies d’une discussion avec Diane Chaker Sultani et Assaf Dahdah, habitant·es franco-libanais·es de la vallée de la Drôme...

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Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026

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