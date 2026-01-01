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Une saison culturelle bien remplie à la forêt de Saoû

L’Auberge des Dauphins a rouvert ses portes et propose de nombreuses animations.

expo rouge queue 2
Guillaume Emonot, responsable de l'Auberge, avec son masque de rouge-queue présente l'exposition aux élu·es et à la presse

Il y avait comme un air de printemps dans la forêt de Saoû, le samedi 3 avril ! Le vent enfin calmé et le soleil revenu permettaient aux invités de se retrouver devant l’Auberge des Dauphins pour fêter la réouverture de cette Maison de site, présenter la nouvelle saison culturelle et procéder au vernissage de l’exposition estivale.

Le président du Conseil départemental, Franck Soulignac, entouré de nombreux conseiller·es du Département, de responsables de la forêt de Saoû et de l’Auberge des Dauphins, pouvait se réjouir de l’évènement...

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Article publié dans Le Crestois du 10 avril 2026

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