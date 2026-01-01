Le dernier roman de Max Ponce est le 18e ouvrage de ce Crestois d’origine.

Après La mémoire du goût en Drôme, Histoires pour les enfants de la Drôme et d’ailleurs, L’âme de l’habitat (coécrit avec sa femme), La fin du monde ?, Insolite Solène ou, plus récemment, l’autobiographique Graine de rebelle, Max Ponce, Crestois d’origine aux multiples vies, publie son dernier ouvrage : Insolite randonnée aux sources de la Drôme.

À travers cette « insolite randonnée », l’auteur nous fait partager sa recherche de sens dans un monde qu’il juge trop dévoué aux valeurs marchandes et détaché des lois immuables de la nature.

« Si vous cherchez une solution durable et raisonnable à un problème, dit-il, interrogez la nature, c’est elle qui vous apportera la réponse. » Il partage en cela la conviction du scientifique et philosophe Hubert Reeves : « L’homme est fou, il vénère un Dieu invisible et détruit une nature visible ignorant que la nature qu’il détruit n’est autre que le Dieu qu’il vénère ».

Il a fait sienne aussi la sentence du dramaturge Georges Bernard Shaw : « Les gens intelligents s’adaptent à la nature, les imbéciles cherchent à l’adapter à eux, c’est pourquoi ce que l’on appelle le progrès est l’œuvre des imbéciles ».

Dans ce roman, Clément, le randonneur remontant la rivière Drôme à pied, de son embouchure à sa source, ignorait en s’engageant dans cette aventure qu’elle le conduirait aussi vers un nouveau destin. Il y fera la rencontre qui lui ouvrira un nouveau chemin pour donner réalité à ses engagements pour la protection de la nature.

Insolite randonnée aux sources de la Drôme

de Max Ponce, Éditions Terre d’éveil, 18 €.

Disponible à Crest au tabac du pont et à la Fnac.

Article publié dans Le Crestois du 10 avril 2026