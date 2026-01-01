Samedi 11 et dimanche 12 avril, partez à la découverte de nos artisans d’art !

Coordonnées par l’Institut national des métiers d’art (INMA), les Journées européennes des métiers d’art (JEMA) sont un moment suspendu où les communes œuvrent pour valoriser leurs artisans.

Dans la vallée, plusieurs villages y participent et proposent de découvrir une multitude de métiers d’art. En voici un petit florilège non exhaustif...

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Article publié dans Le Crestois du 10 avril 2026