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Grâce aux rivières, des territoires résistants

La 7e édition du Festival Les Yeux dans l’eau aura lieu du 15 au 28 avril prochain.

Le festival Les Yeux dans l’eau, consacré à l’eau et aux rivières, a choisi pour sa 7e édition de revenir sur le lien intrinsèque qui se noue entre une rivière avec le territoire qu’elle traverse. « L’idée, c’est de mettre un peu l’accent sur la santé des rivières, afin d’aider les territoires à être résilients face au changement climatique et à la pollution » observe Brieuc Mével, chargé de mission du festival. Lequel précise : « On va s’intéresser à toutes les solutions de restauration de la nature, qui sont particulièrement dynamiques ici dans la vallée. »

Autour de ce thème, s’organiseront des rencontres, projections de films et de court-métrages, ainsi que des balades le long de la Drôme...

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Article publié dans Le Crestois du 10 avril 2026

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