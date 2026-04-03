En avril à la gare à coulisses !

La gare à coulisses, scène conventionnée d’intérêt national, située à l’écosite d’Eurre, vous propose de chouettes spectacles en avril.

Vendredi 10 avril

• 18h30 : Une Vie Une Danse, par la compagnie Burdin-Rhode. Spectacle chorégraphique mené par Brigitte Burdin dans le cadre du festival Danse au fil d’Avril. Une quinzaine de participant·e·s de plus de 60 ans évoquent, à travers la danse, en soli, duos ou trios, un bout de leur histoire.

Ce spectacle tout public est en première partie du spectacle Par la peau, à 20h.

• 20h : Par la peau, théâtre et danse par la Compagnie Solsikke. Le spectacle nous plonge dans un journal intime, celui d’un corps, celui d’un homme...

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Article publié dans Le Crestois du 3 avril 2026