En avril à la gare à coulisses !
La gare à coulisses, scène conventionnée d’intérêt national, située à l’écosite d’Eurre, vous propose de chouettes spectacles en avril.
Vendredi 10 avril
• 18h30 : Une Vie Une Danse, par la compagnie Burdin-Rhode. Spectacle chorégraphique mené par Brigitte Burdin dans le cadre du festival Danse au fil d’Avril. Une quinzaine de participant·e·s de plus de 60 ans évoquent, à travers la danse, en soli, duos ou trios, un bout de leur histoire.
Ce spectacle tout public est en première partie du spectacle Par la peau, à 20h.
• 20h : Par la peau, théâtre et danse par la Compagnie Solsikke. Le spectacle nous plonge dans un journal intime, celui d’un corps, celui d’un homme...
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Article publié dans Le Crestois du 3 avril 2026