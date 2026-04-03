Le premier vendredi de chaque mois, cette chronique évoquera des acteurs et actrices du monde de la musique, pas forcément locaux, qui sont passés par la vallée et qui ont vécu « comme une histoire » avec elle.

Cécile McLorin Salvant s’est envolée après le Crest jazz

Crest est une ville résolument jazz. Le Crest Jazz en est l’exemple type. Ce festival a vu passer sur sa scène des artistes établis, mais aussi d’autres en devenir. J’en veux pour preuve une artiste qui, en 2010, s’est présentée sur la scène du concours annuel. Il s’agissait de la franco-américaine Cécile McLorin Salvant et elle était en compagnie de ses Undecided Moaners. Elle était encore au conservatoire quand elle a tenté sa chance sur le parvis de l’église…

Malgré un concert très remarqué, elle ne fut pas lauréate, mais… Dans la foulée, elle participe au concours international de jazz vocal Thelonious Monk, dont elle remporte le premier prix. Une expérience propice qui lui permettra, par la suite, de mener de front une carrière qui la mènera vers de hauts lieux du jazz mondial. Elle a remporté trois Grammy awards du meilleur album de jazz vocal en 2015 (For One to Love), 2017 (Dreams and Daggers) et 2018 (The Window, en duo avec Sullivan Fortner, année où elle remportera la Victoire du Jazz dans la catégorie Voix de l’année). Finalement, son passage à Crest lui aura peut-être permis de mettre le pied à l’étrier !

Texte et photo : Sylvain Foucaud

Cécile McLorin Salvant – I am a volcano

Cécile McLorin Salvant – Until

Cécile McLorin Salvant - Ma plus belle histoire d'amour (Barbara)

Article publié dans Le Crestois du 3 avril 2026