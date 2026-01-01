Du mardi 7 au jeudi 9 avril, la ville de Crest accueillera la première édition locale de la Fabrik à DécliK, organisée par l’association crestoise Osons Ici et Maintenant, en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire.

Un événement dédié aux jeunes de 16 à 35 ans pour les aider à trouver leur voie, reprendre confiance et passer à l’action. Pendant trois jours, une soixantaine de jeunes du territoire seront invités à vivre une expérience transformatrice autour de leur avenir personnel et professionnel. Objectifs : retrouver confiance en soi, identifier ses talents et ses aspirations, explorer des pistes d’avenir concrètes et développer son pouvoir d’agir...

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Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026