Une immersion dans l’univers du breaking

Dans le cadre du festival Danse au fil d’avril, la ville de Crest vous propose un spectacle de danse de la compagnie Supreme Legacy, jeudi 2 avril à 20h30 au cinéma-théâtre Éden.

Immersion dans l’univers du breaking, Underground est une ode à une pratique qui appelle le meilleur de soi.

Rythmé par les entraînements intensifs et les confrontations, entre expression artistique et performance sportive, cet art urbain exige de nombreux sacrifices pour atteindre le haut niveau. Sur scène, sous la direction artistique et chorégraphique de Mickaël Pecaud, cinq danseurs athlètes, de générations différentes, dévoilent des corps et des mouvements qu’ils ont façonnés dans leur discipline.

De l’individu au groupe, ces identités marquées par la pratique racontent leur histoire dans un hymne à une danse vouée à parcourir les années et à traverser les Hommes.

À partir de huit ans. Durée 1h.

Tarifs plein : 16 € Tarif réduit : 1 0€ Tarif jeunes : 5 €

Réservations en cliquant ici.

Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026