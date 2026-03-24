La nuit du métal 2026

Le 21 mars dernier, notre correspondant musical, Olivier Chapelotte, était à Valence pour assister à la deuxième édition de La nuit du métal. Compte rendu.

Toujours organisée dans le cadre de la saison culturelle de la ville de Valence en partenariat avec l’association crestoise « La Boîte en Metal », créatrice et organisatrice du festival Bridge to Hell, « La nuit du Metal » revient au magnifique théâtre de la ville pour une deuxième édition très attendue qui fera presque salle comble.

Ce soir, ce sont ainsi « Mars Red Sky » et « Monkey 3 » qui posent leurs valises dans la Drôme avec un concept intéressant : un set de 45 minutes de chaque groupe, entrecoupé d’un entracte, puis un set commun d’environ une demi-heure sous le nom « Monkeys on Mars »

La soirée débute à 20h30 avec Monkey 3. Le groupe suisse, actif depuis 2001, a déjà publié 7 albums, et l’expérience acquise lors de nombreux concerts saute immédiatement aux yeux (et aux oreilles).

Musicalement, le groupe propose un rock progressif rappelant fortement Pink Floyd, mâtiné d’atours stoner alourdissant la musique sans jamais sacrifier la mélodicité du propos.

Les morceaux, longs car dépassant régulièrement les 10 minutes, ne souffrent aucunement du fait que la musique soit totalement instrumentale, et Monkey 3 fait forte impression aux spectateurs qui se laissent volontiers entraîner dans une transe hypnotique.

Après un entracte animé par le déclenchement impromptu et accidentel de l’alarme incendie (!), retour dans la magnifique salle du théâtre pour assister à la deuxième partie du concert. C’est maintenant Mars Red Sky, devenu en moins de 20 ans un fleuron du stoner rock français, qui monte sur les planches.

Fort de 5 albums et de 6 EP, ainsi que d’une solide expérience acquise lors de nombreux concerts, le combo est parfaitement à l’aise sur scène et le niveau technique du trio est impressionnant.

Dénuée de l’enrobage des claviers, la musique se fait plus lourde et écrasante, plus rugueuse aussi, évoquant parfois les compatriotes de Klone qui avaient joué en ces murs l’année dernière. Le point commun reste le tissage d’ambiances, ambiances renforcées par les voix de Julien et Jimmy qui confinent régulièrement à l’incantatoire.

À la fin du set, c’est finalement Monkeys on Mars qui prend possession de la scène pour une dernière partie de spectacle en apothéose.

Ambiance spatiale, structures complexes, son pachydermique, nombreux changements de rythmes : la fusion des deux entités donne une musique des plus progressives et envoûtantes qui se révèle tout bonnement exceptionnelle.

La soirée se termine tranquillement autour d’un dernier verre ou auprès des musiciens qui n’hésitent pas à échanger avec un public conquis par ces prestations de haute volée.

Bravo à la ville de Valence, à l’équipe technique et à l’association La Boite en Metal ainsi qu’à ses bénévoles pour l’organisation de cette soirée très réussie. Vivement la troisième édition !

Olivier Chapelotte

(crédits photos : Vyking / Olivier Chapelotte)

Article publié le 24 mars 2026