Bonhomme(s) : jonglage, musique, clown et acro-danse

Dimanche 22 mars à 17 heures, à Crest, à la Ferme de cirque.

La compagnie La tête sous les étoiles jouera à Crest, dimanche 22 mars à 17 heures, son spectacle Bonhomme[s], un cocktail savoureux de cirque, clown et musique live.

Le spectacle

Jim et JJ sont des bonhommes, des vrais. Ils ont la cote, la fame et ils assurent. Ils sont infaillibles, incontestables et aujourd’hui c’est vous qui avez la chance d’être devant ces deux gaillards.

Pas d’inquiétude, cette déferlante de clichés testostéronés ne va pas durer ! Jim et JJ vont se laisser emporter par leurs rivalités et par l’absurdité des cadres de la masculinité acceptable...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 20 mars 2026