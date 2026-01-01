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Une expo complètement timbrée

Rodhoïd expose ses timbres géants à la médiathèque de Bourdeaux jusqu’au 8 avril prochain.

Gilles Rhode, alias Rodhoïd, est bien connu dans la vallée (et au-delà) pour avoir créé la compagnie Transe Express, et aussi pour ses « pestacles » en tandem avec Brigitte Burdin. Mais comme il le rappelle lui-même, il a d’abord été formé à la peinture et au graphisme, domaine qu’il a retrouvé avec plaisir quand eut officiellement sonné l’heure de sa retraite, il y a dix ans — en témoignent ses dessins régulièrement publiés dans Le Crestois.

Samedi 21 mars dernier, il a présenté pour la première fois une dizaine de ses peintures à la médiathèque de Bourdeaux, sous la forme très originale de timbres géants...

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Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026

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