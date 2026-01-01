Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Mounam sings Nina Simone

Concert, jeudi 26 mars au cinéma-théâtre l'Éden.

Dans le cadre du festival Jazz sur le grill (cf. notre article, ne manquez pas le concert Mounam sings Nina Simone, jeudi 26 mars à 20 heures à l’Éden. Un concert qui s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent (re)découvrir le répertoire de Nina Simone, l’une des plus grandes musiciennes de notre temps...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 20 mars 2026

Photo : © Robe Pagne

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU