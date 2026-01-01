Concert, jeudi 26 mars au cinéma-théâtre l'Éden.

Dans le cadre du festival Jazz sur le grill (cf. notre article, ne manquez pas le concert Mounam sings Nina Simone, jeudi 26 mars à 20 heures à l’Éden. Un concert qui s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent (re)découvrir le répertoire de Nina Simone, l’une des plus grandes musiciennes de notre temps...

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Article publié dans Le Crestois du 20 mars 2026

Photo : © Robe Pagne