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Le porno et les jeunes : « Il faut offrir un contre-discours »

Le réalisateur Samuel Ruffier présente son documentaire à la MJC d’Aouste-sur-sye le 25 mars.

Quel rapport entretiennent les jeunes aux contenus pornographiques à l’ère du tout numérique et comment construisent-ils leur sexualité dans ce contexte ? Pour en parler, la MJC centre social Nini Chaize d’Aouste-sur-Sye organise une soirée ouverte aux plus de douze ans le mercredi 25 mars dès 18h30, avec la projection du film de Samuel Ruffier Du porno dans la tête, puis un temps d’échanges avec l’association crestoise spécialisée dans la prévention et l’éducation à la vie sexuelle et affective, La Louve.

Samuel Ruffier, Espenelois et auteur de ce documentaire diffusé en 2025 sur France 3 sera aussi présent. Interview...

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Article publié dans Le Crestois du 20 mars 2026

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