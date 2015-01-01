Portraits d'exilés à la médiathèque de Crest

Betanî, une exposition à voir jusqu’au 21 mars.

Mardi 3 mars à 17 heures s’est tenu le vernissage de l’exposition Betanî à la médiathèque départementale Vallée de la Drôme, à Crest. De somptueux portraits, tout à la fois moelleux comme une couverture polaire et découpés au laser. Des photos de membres de la communauté êzidi exilés ici, dans la vallée de la Drôme, depuis 2016. Des adultes, des enfants et toujours en toile de fond, leur « betanî », la couverture qui les a suivis tout le long de leur odyssée depuis l’Irak...

Article publié dans Le Crestois du 13 mars 2026