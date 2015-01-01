Un voyage en orient, par le texte et par l’image

Joël Peraud publie un ouvrage de ses photos de voyage, commenté par Dominique Errante.

L’intention de Joël Peraud quand il prend une photo de voyage ? « Faire vivre un moment, une ambiance, une émotion. Une certaine beauté aussi. Et mon objectif est simplement de faire plaisir aux gens. » Le photographe amateur, chef de service en psychiatrie à la retraite installé depuis trois ans à la Roche-sur-Grane, publie l’ouvrage Un voyage en Orient, portraits d’une grande famille.

Le livre compile une soixantaine de photos prises entre 1986 et 2024 en Orient et en Asie, accompagnées de textes et de poèmes de l’auteur valentinois Dominique Errante. Roumanie, Turquie, Géorgie, Inde, Pakistan, Tibet, Chine, Vietnam, Philippines.

Autant de destinations qu’il immortalise dans cet album à travers de touchants clichés, parfois d’une autre époque : portraits, tranches de vie, photos de famille…

C’est la première fois que Joël Peraud (également correcteur au Crestois à ses heures perdues) publie ses photos. C’est son acolyte Dominique qui l’en a convaincu. « Cet album est dédié à ma compagne Fatima, disparue il y a un an. Dominique la connaissait, c’est comme ça que je l’ai rencontré, explique-t-il. Comme il est aussi photographe, je lui ai demandé des conseils sur du matériel. Et c’est en lui montrant certaines de mes photos de voyage qu’il m’a dit qu’il ne fallait pas garder ça pour moi. »

Joël Peraud voyage depuis des décennies et est un habitué des voyages au long cours : dix-huit mois pour le plus long ! Sa première échappée date de 1981, quand il a vingt ans, direction l’Inde. « Je peux dire que j’ai vu le monde changer en quarante ans ! La mondialisation a presque tout uniformisé : les paysages, les façons de vivre, même la nourriture locale... »

Pour son prochain voyage, il pourrait renouer avec l’Inde, où sa fille est installée.

ET UNE EXPOSITION

Cet ouvrage, édité par la maison d’édition valentinoise Peuple libre, est disponible sur Internet et dans les bonnes libraires de France et de Navarre – à la Balançoire de Crest donc.

Et pour accompagner sa sortie, une exposition rassemblant ses photos en grands formats et des sculptures de Sylvie Laboux, sera à découvrir du samedi 4 au lundi 6 avril à l’église Saint-Jacques Saint-Christophe de la Roche-sur-Grâne, de 10 heures à midi et de 14 heures à 18h30 (vernissage le samedi 4 avril à 18 heures).

Clément Chassot

Un voyage en Orient, portraits d’une grande famille

Photographies, Joël Peraud

Textes, Dominique Errante.

Éditions du peuple libre, 111 pages, 19,50 €

Article publié dans Le Crestois du 13 mars 2026