René Courtin, la Résistance, le Monde, l'Europe

Une conférence de Jacques Mouriquand, le samedi 7 mars à Crest.

Le samedi 7 mars à 17 heures au temple de Crest, Jacques Mouriquand présentera sa biographie du Drômois René Courtin. Plus connu pour sa contribution à la création du journal Le Monde, René Courtin fut d’abord un résistant remarquable, dissimulant dans sa propriété dioise la fille de Marc Bloch et les parents de Claude Lévi-Strauss...

Article publié dans Le Crestois du 6 mars 2026