Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

René Courtin, la Résistance, le Monde, l'Europe

Une conférence de Jacques Mouriquand, le samedi 7 mars à Crest.

Le samedi 7 mars à 17 heures au temple de Crest, Jacques Mouriquand présentera sa biographie du Drômois René Courtin. Plus connu pour sa contribution à la création du journal Le Monde, René Courtin fut d’abord un résistant remarquable, dissimulant dans sa propriété dioise la fille de Marc Bloch et les parents de Claude Lévi-Strauss...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 6 mars 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU