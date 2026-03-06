Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Le programme du crest jazz dévoilé !

Le contenu du 50e Crest Jazz Festival a été présenté à l'Éden jeudi 5 mars.

C’est dans une salle comble, à l’Éden, que les organisateurs de notre célèbre festival ont présenté le contenu de l’édition 2026, qui se tiendra du 2 au 8 août, ainsi que la nouvelle affiche officielle de l’événement. Voici la liste des concerts...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 6 mars 2026

