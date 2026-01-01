Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Un mois pour inventer demain

Jusqu’au 30 mars, le festival Inventons demain propose près de trente ateliers participatifs à Crest, Aouste-sur-Sye et Die, pour apprendre à faire ensemble, renforcer le pouvoir d’agir collectif et imaginer un futur désirable, ici et maintenant.

Après deux éditions couronnées de succès, le festival Inventons demain poursuit son ambition : fédérer les forces vives du territoire autour d’ateliers autogérés, accessibles et engagés, mêlant écologie, justice sociale et coopération. Cette année, une conviction forte guide la programmation...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 6 mars 2026

