Le salon de coiffure de Dany, monologue d’une coiffeuse du Diois

Le spectacle Dany coiffure va se produire dans les salons de coiffure de la vallée, du 4 au 7 mars prochain.

Les coiffeurs le savent bien, et les femmes aussi : aller chez le coiffeur, ce n’est pas seulement se faire couper les cheveux. C’est du temps volé pour soi dans un quotidien souvent sans temps mort, un moment où se confier sans souci d’être jugé… À la campagne, c’est aussi le moment d’évoquer les problèmes d’accès aux soins, au logement, dont les prix s’affolent, de parler du départ vers la ville des jeunes, et de celles qui restent surtout. Parce que réussir n’est pas forcément partir.

Dany coiffure, spectacle joué par la comédienne Gaïa Oliarj-Inès et mis en scène par Sarah Delaby-Rochette, raconte tout cela à la fois...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 27 février 2026