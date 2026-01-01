Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Une soirée en l’honneur de Francis Cabrel

Quatre artistes se réunissent à Upie, mardi 3 mars, pour une soirée « chez Francis ».

Alexis HK, Clou, Vizir et Jeanne Rochette seront réunis sur scène à la salle des fêtes d’Upie, mardi 3 mars à 20 heures, pour une soirée concert à ne pas manquer. Toute l’élégance musicale et poétique de Francis Cabrel se retrouve dans un projet généreux, simple et singulier, à l’image de l’immense artiste...

Article publié dans Le Crestois du 27 février 2026

