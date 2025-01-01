Mozart dans la Drôme dévoile sa programmation

Rendez-vous du 5 au 19 juillet pour une édition intitulée « Wolfgang et Marie-Antoinette ».

Le festival Mozart dans la Drôme 2025 a été un incontestable succès, comme en atteste le taux de remplissage général des spectacles, qui frise les 95 %. Il faut dire que les planètes s’étaient alignées pour le génial compositeur avec une programmation somptueuse, conçue par le directeur artistique Philippe Bernold et son équipe. Porté par des musiciens stars comme Nathalie Dessay et Renaud Capuçon, il a su investir des lieux patrimoniaux majeurs ou insolites du département, du château de Grignan aux carrières de Saint-Restitut et de la cathédrale de Valence à la forêt de Saoû.

2025 fut aussi une année de création avec le premier festival avant-gardiste « Mozart le Off », à Saoû, des concerts gratuits pour les personnes âgées ou handicapées et la création d’un club de mécènes, partenaires du festival. Si on ajoute une presse locale motivée et efficace (quarante-cinq articles au lieu de la dizaine habituelle) et une météo optimale, 2025 restera un sommet. Ce qui met les organisateurs sous pression pour l’année 2026...

Article publié dans Le Crestois du 27 février 2026