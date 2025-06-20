Evguénii Liskin, un peintre déraciné

La galerie l’Art du temps, à Cléon-d’Andran, expose ses œuvres jusqu’au 8 mars.

De son propre aveu, les montagnes d’ici lui rappellent celles de son enfance... Evguénii est né en Russie, dans le sud de l’Oural, pas très loin du Kazakhstan, dans une petite ville où la nature est proche. Toute sa vie il a gardé un amour profond pour les paysages montagneux. Il a étudié l’art et l’architecture à Moscou, à la Haute école des arts et de l’industrie (ancienne école Stroganov). C’est là aussi qu’il a rencontré sa femme, Nadia Pronina, elle-même artiste peintre (voir notre article du 20 juin 2025). Ils ont passé la majeure partie de leur vie à Chișinău, capitale de la Moldavie. Evguénii fonde un studio d’architecture d’intérieur et mène parallèlement un travail en peinture, entre figuration et surréalisme. Il était bien présent dans la vie culturelle moldave, avec de nombreuses expositions, collectives et individuelles.

En 2013, ils décident de s’installer à Kyiv pour être proches des parents âgés de Nadia, tous deux Ukrainiens. Neuf ans plus tard, la Russie attaque l’Ukraine, les vies s’effondrent...

Article publié dans Le Crestois du 20 février 2026