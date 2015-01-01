Dolpo, vers un lac, un film en prise de vue réelle et animation

Le film Dolpo, vers un lac, de Karen Guillorel sera projeté samedi 21 février à 18h au restaurant-bistrot La Pangée, en présence de la réalisatrice. Un film de voyage étonnant, en Himalaya, qui mélange prises de vue réelles et animation !

Karen Guillorel, scénariste, réalisatrice et écrivaine-voyageuse, veut fêter Losar en 2020. Elle se rend dans le Dolpo, une région du nord-ouest du Népal aux traditions Bön encore vivaces, pour aller jusqu’à un lac, celui de Phoksundo.

En quelques jours avec Santosh qui l’emmène dans les hauteurs glacées, elle marche pas à pas en suivant le fil de la rivière turquoise qui vient du lac, rencontre sur sa route humains et animaux côte à côte, y fait l’expérience du froid comme de la beauté des montagnes enneigées. Arrivée au village de Ringmo, celui-ci est déserté des villageois comme des moines qui y vivent habituellement, restés dans la vallée le temps de l’hiver. Par chance, Karen fait la rencontre d’une jeune artiste népalaise,

Dolkar, qui filme la panthère des neiges avec sa sœur, et qui lui raconte la légende de ce lac de Phoksundo : il est dit qu’une démone y chercha refuge et se vengea des habitants qui lui refusèrent l’hospitalité, mais épargna les moines qui lui avaient tendu la main… Dans le miroir bleu du lac, Karen trouve alors peut-être une réponse qu’elle cherchait en venant ici pour cette année bien particulière.

Le film est tourné en prise de vue réelle, habillé par des graphismes à l’encre. Les images filmées à la caméra alternent avec des animations en technique de rotoscoping pour donner la ligne sur laquelle la voyageuse avance jour après jour, simplement un pas devant l’autre. Le film, hybride, comporte des séquences à base d’illustrations et donnant un esprit de carnet de voyage animé bien singulier.

Entrée libre

Information publiée dans Le Crestois du 20 février 2026