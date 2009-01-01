Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Pétanque : Julia Teissonière battra-t-elle son record de tir cadencé ?

La Crestoise, qui est entrée dans le Livre Guinness des records en 2009, organise son Show Record le 6 février, à Crest.

Julia Teissoniere
Julia, l’année dernière, lors de la précédente édition du Show Record

La pétanqueuse Julia Teissonière est un sacré personnage. Une sportive au grand cœur. Avec son Show Record, le vendredi 6 février à partir de 18 heures au boulodrome de Crest, la pétanqueuse tentera de battre son propre record de tir cadencé, établi en 2009. À l’époque, elle avait réussi une incroyable performance : tirer 1 084 boules en une heure (sur 1 340 envoyées).

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : frapper le plus de boules de pétanque possible sur deux distances – sept et huit mètres – pendant soixante minutes, sans s’arrêter, ni boire ni manger...

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026

