Pétanque : Julia Teissonière battra-t-elle son record de tir cadencé ?

La Crestoise, qui est entrée dans le Livre Guinness des records en 2009, organise son Show Record le 6 février, à Crest.



Julia, l’année dernière, lors de la précédente édition du Show Record

La pétanqueuse Julia Teissonière est un sacré personnage. Une sportive au grand cœur. Avec son Show Record, le vendredi 6 février à partir de 18 heures au boulodrome de Crest, la pétanqueuse tentera de battre son propre record de tir cadencé, établi en 2009. À l’époque, elle avait réussi une incroyable performance : tirer 1 084 boules en une heure (sur 1 340 envoyées).

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : frapper le plus de boules de pétanque possible sur deux distances – sept et huit mètres – pendant soixante minutes, sans s’arrêter, ni boire ni manger...

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026