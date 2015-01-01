Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Conspirations

Mentalisme et illusions, jeudi 5 février à 20h30 à l’Éden.

Mystères, sorcellerie, complots... un fascinant voyage dans le temps au coeur d’une incroyable affaire criminelle qui bouleversa le règne de Louis XIV.

Paris, juin 1709. Nicolas de La Reynie, retraité de son poste d’enquêteur principal du roi Louis XIV, écume depuis des années les salles de spectacle de France et de Navarre pour enseigner aux spectateurs les nouvelles techniques de criminologie. Au cours d’une de ces conférences, un événement inattendu va subitement faire surgir le passé...

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026

