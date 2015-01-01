La 35e Fête de la laine célèbre la transmission

À Crest, la Fête de la laine revient les 6, 7 et 8 février 2026 à l’Espace Soubeyran pour une 35e édition placée sous le signe de « Transmettre ».

Pendant trois jours, une soixantaine d’éleveurs et d’artisans dévoilent leurs savoir-faire et leurs créations, au plus près des fibres naturelles et des circuits courts. Comme chaque année, l’entrée est gratuite, l’ambiance est chaleureuse, la buvette et les food-trucks invitent à se poser entre deux découvertes...

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026