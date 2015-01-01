Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

La 35e Fête de la laine célèbre la transmission

À Crest, la Fête de la laine revient les 6, 7 et 8 février 2026 à l’Espace Soubeyran pour une 35e édition placée sous le signe de « Transmettre ».

Pendant trois jours, une soixantaine d’éleveurs et d’artisans dévoilent leurs savoir-faire et leurs créations, au plus près des fibres naturelles et des circuits courts. Comme chaque année, l’entrée est gratuite, l’ambiance est chaleureuse, la buvette et les food-trucks invitent à se poser entre deux découvertes...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU