Didier Esposito, un flic-écrivain à cœur ouvert

L’auteur de Faux-semblants dédicacera son polar à Aouste-sur-Sye le 29 janvier.

Le jeudi 29 janvier à 18 heures, Didier Esposito dédicacera son ouvrage à la médiathèque située rue de la Gare, à Aouste-sur-Sye. Ce polar, intitulé Faux-semblants aux Éditions du Caïman), est le quatrième d’une série, après Improbables destinées (2007, Publibook), Une héroïne stupéfiante (décembre 2021) et Candeur fatale (mars 2024), tous deux aux Éditions Caïman.

Ces quatre thrillers ne nous font pas oublier Sainté Noire, recueil auquel l’auteur a prêté sa plume en mars 2025, écrit à plusieurs mains, publié aux Éditions Caïman, dans la collection Villes noires, désignant ces cités ouvrières françaises au passé industriel. C’est un détail qui a son importance pour nous emmener à la découverte de la personnalité de Didier Esposito, officier de police judiciaire, né dans la Drôme et devenu un inconditionnel de l’écriture afin d’en promouvoir et préserver les trésors...

Article publié dans Le Crestois du 23 janvier 2026

