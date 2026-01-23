Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Forrò d’hiver, pour réchauffer les cœurs

Un festival sous le signe du Brésil, les 24 et 25 janvier.

L’association Forró da Drôme vise à faire grandir la communauté forró dans la Drôme, à travers la danse, la musique et la culture brésiliennes. Elle vous propose, samedi 24 et dimanche 25 janvier à la salle des fêtes d’Aouste-sur-Sye, un mini festival pour vous réchauffer au cœur de l’hiver !

Au programme...

Article publié dans Le Crestois du 23 janvier 2026

