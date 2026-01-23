Un film à découvrir, ou à revoir, au cinéma l’Éden, dimanche 25 janvier, dans le cadre du ciné-club "Flash back".

Dans une Amérique d’aujourd’hui, encore empreinte du passé, trois récits qui se croisent racontent la vie quotidienne de trois femmes. Elles ne crient pas, ne pleurent pas, mais chacune est dans une quête affective, chacune se confronte à une absence.

Comme dans les autres films de la réalisatrice, Kelly Reichardt, rien qui fasse écho à un cinéma expressif, et pourtant l’émotion est au cœur du récit. Si, selon ses propos, ses films sont « comme des coups d’œil furtifs à des gens de passage », le spectateur garde longtemps à l’esprit l’histoire de cette avocate qui ne sait comment aider un homme dans son obsession de l’injustice, ou celle de cette femme qui veut construire une maison authentique dans des pierres ancestrales. Mais nous touche plus encore Jamie, cette jeune Indienne, qui travaille dur dans un ranch et s’éprend curieusement d’une jeune avocate, en dehors des sentiers battus.

Confrontées à des choix aussi simples que singuliers, ces trois femmes pourraient dérailler. Or comme le train qui ouvre le récit et la voiture qui le clôt, elles vont leur chemin, et leur histoire s’inscrit dans les incroyables paysages du Montana, « Big sky country ».

Jacques Joubert

CERTAINES FEMMES de Kelly Reichardt

avec Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura Dern, Lily Gladstone. 2016. USA. 1h47. avec Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura Dern, Lily Gladstone. 2016. USA. 1h47. Au cinéma de l’Éden à Crest, dimanche 25 janvier à 20h. Une séance ciné-club suivie d’une analyse-discussion avec Jacques Joubert, enseignant de cinéma.

