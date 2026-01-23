Les maires ruraux à l’épreuve du réel

Le Crestois Laurent Lutaud signe pour LCP un documentaire sur le blues des maires ruraux.

C’est le président de l’association des maires de la Drôme, Nicolas Daragon, également maire de Valence, qui l’annonçait en octobre dernier : environ 45 % des maires de la Drôme ne se représenteront pas lors des prochaines élections municipales, les 15 et 22 mars. Au niveau national, cela représente environ 50 %. S’agit-il d’une crise passagère ou le signe d’un malaise plus profond ?

Le blues des maires, particulièrement ceux de petites localités… C’est le sujet qu’explore le documentariste et écrivain crestois Laurent Lutaud dans son film...

Article publié dans Le Crestois du 23 janvier 2026