Maurice Izier : une dédicace… 57 ans après !

Un collectionneur était à la recherche du vainqueur de la 22e étape du Tour de France 1968.

« Monsieur Maurice Izier… » Tout démarre d’un courrier qui lui est adressé du Mans par un certain Patrice Bonnier, via le Saillanson Michel Morin. Trois passionnés de cyclisme, trois indéfectibles férus de la petite reine. Le premier a été professionnel de 1966 à 1970 dans les équipes Pelforth-Sauvage-Le jeune et Frimatic-de Gribaldy, le second confectionne un trésor de dédicaces, et le troisième, alias « le Gaulois », est un ancien grand collectionneur de bouquets sur piste, sur route et en cyclo-cross dont il ramena même un titre régional.

Ironie de l’anecdote : c’est dans la boîte aux lettres de ce dernier, ancien facteur de métier, qu’a chu le courrier, un certain jour du mois de décembre...

Article publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026