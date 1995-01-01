Nicolas Zadounaïsky expose au Café bibliothèque

Une exposition à ne pas manquer, jusqu’au 31 janvier à Chabrillan.

Jusqu’au 31 janvier, le Café bibliothèque de Chabrillan expose plus d’une quarantaine d’œuvres de l’artiste plasticien Nicolas Zadounaïsky. L’exposition réunit majoritairement ses œuvres de la période 1995 à 2010, mais aussi quelques travaux plus récents.

Dessins, collages, photomontages, poèmes enfantins, aphorismes sur toile...

Article publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026