Nicolas Zadounaïsky expose au Café bibliothèque
Une exposition à ne pas manquer, jusqu’au 31 janvier à Chabrillan.
Jusqu’au 31 janvier, le Café bibliothèque de Chabrillan expose plus d’une quarantaine d’œuvres de l’artiste plasticien Nicolas Zadounaïsky. L’exposition réunit majoritairement ses œuvres de la période 1995 à 2010, mais aussi quelques travaux plus récents.
Dessins, collages, photomontages, poèmes enfantins, aphorismes sur toile...
La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.
Article publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026