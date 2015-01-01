Douzième édition du festival de films restaurés, du 20 au 27 janvier à Valence.

Le cinéma Lux Scène nationale accueillera la douzième édition de Viva Cinéma. Cette manifestation, qui fête le patrimoine restauré, invite des artistes à revisiter le cinéma et les restaurateurs à en dévoiler les œuvres oubliées.

Au programme, de grands classiques du cinéma à (re)découvrir en version restaurée, mais aussi des spectacles, des expos, des concerts... Une programmation riche ! Voici les temps forts de cet évènement à ne pas manquer...

Article publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026