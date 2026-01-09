L’Imperial Kikiristan orchestra : vingt ans de vadrouille fanfaronne

La fanfare joue autant à l’international que dans nos campagnes...

Je plonge mon regard dans le miroir en attendant Benjamin. C’est un immense miroir encadré d’une guirlande aux LED orangées qui fait face au même immense miroir dans mon dos. Les deux glaces créent une succession de reflets qui semblent s’enfoncer dans la matière sombre, au-delà du mur. Une porte vers le Kikiristan et son univers pétri d’absurdité et d’humanité ? Quelque part dans le Norient, pays entouré de hautes montagnes qui le protègent de la curiosité internationale, à la cosmogonie basée sur l’œuf et dont le service de divertissement public est hyper efficace dans le soft power à travers sa fanfare nationale, l’Imperial Kikiristan orchestra...

Article publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026