Le premier vendredi de chaque mois, cette chronique évoquera des acteurs du monde de la musique, pas forcément locaux, qui sont passés par la vallée et qui ont vécu « comme une histoire » avec elle.

Mike d’Inca et son groupe Sinsémilia

Il est des artistes dont le talent est tellement immense, dont le succès est tellement énorme que d’aucuns pourraient croire qu’ils sont inaccessibles. De part mon expérience et mon vécu, je sais que tout ceci ne dépend que d’un verbe de quatre lettres : « OSER ».

Mike d’Inca fait partie de ces célébrités qui nous procurent de la joie et de l’espoir aux travers de leurs chansons. Ce grand gaillard à dread unique est l’un des deux chanteurs du groupe de reggae français Sinsémilia créé voici plus de trente ans du côté de Grenoble et qui avait osé, à ses débuts, jouer au Summum devant un public venu nombreux pour, bien plus tard, organiser le Crest’Ival en partenariat avec la ville.

On se souvient de nombre de leurs titres comme Brigadier 007 ou encore l’hymne de toute une génération : Tout le bonheur du monde !

Son rapport avec Crest et la vallée ? Eh bien, tout simplement, il y vit. Après avoir longtemps posé ses valises à Divajeu, c’est dans un autre village non loin de là qu’il réside désormais. Avec son fidèle ami Riké, il sillonne les routes de France et de Navarre pour présenter un spectacle autobiographique, à la fois amusant et émouvant, aux couleurs de l’amour et du bien-être. Les yeux de lynx et autres personnes au regard vif l’auront même très certainement aperçu sur les terrasses de certains cafés crestois...

Texte et photo : Sylvain Foucaud

POUR ALLER PLUS LOIN : • L'interview Franck Barnier-Aubert feat. Bastringue Corp sur Bastringue Corp

Article publié dans Le Crestois du 2 janvier 2026