C’est beau l’espoir !

Nous publions cette semaine les vœux pour 2026 que vous nous avez envoyés. Quelle imagination !

----------

Je souhaite à toustes lumière et douceur, une merveilleuse année pleine de souhaits réalisés. Des sourires, des rires et des larmes de joie.

Je vous souhaite de vivre vos jours intensément, profondément, en profitant de chaque moment comme s’il était unique (et tous le seront !).

Je vous souhaite d’être attentifs aux petits riens qui font les plus doux souvenirs.

With Love

MV

----------

Face à ce monde à la dérive, je nous souhaite de conserver notre capacité à nous émerveiller, à rester solidaires, à prendre soin de l’humain et de la nature entière, à rester actifs, créatifs et éveillés dans l’espérance.

Vincent Meyer

----------

Puissent la Sincérité, la Considération, le Respect, la Bienveillance, l’Entraide, le Soutien, la Main tendue, l’Oreille attentive, l’Acceptation et non jugement de la différence de l’autre, la Douceur et la Beauté soient au centre de nos interactions pour le Nouveau de 2026.

Pour un monde en chemin vers la Paix.

Joanna

----------

Je nous souhaite un toit douillet et de quoi manger, du temps pour nous émerveiller et pouvoir le partager avec nos proches. Je nous souhaite de nous rapprocher des êtres différents de nous, humains et non humains. D’entretenir joyeusement et collectivement les chemins de paix pour en conserver toute la beauté et la lumière. D’œuvrer chaque jour pour vivre ensemble en paix, avec tous ceux et toutes celles qui peuplent cette planète.

Frédéric Boulanger

----------

Je souhaite que les colonnes de notre journal préféré se parent de mille articles passionnants, que les associations de notre vallée grandissent et fructifient, que les talents parfois cachés des habitants aient plus de lumière, que les différences dans nos villages deviennent un terreau fécond pour créer un beau futur en commun, que nous puissions nous réjouir de ce à quoi nous contribuons, chacun et chacune modestement. Bonne année à tous et toutes.

Frédérique Armantine

----------

Je souhaite que tous les humains à l’ego surdimensionné qui se comportent comme des coqs de basse-cour attrapent la grippe aviaire !

Je laisse la parole à Anne Sylvestre : « S’il vous plait, faites-vous légers, moi je ne peux plus bouger. » Au nom des femmes et de la Terre.

F. R.

----------

Pour 2026, je souhaiterais que pendant les fêtes de fin d’année quelqu’un ou quelqu’une vérifie l’horoscope que l’IA a généré. Ça éviterait que les sagittaires, comme cette année, trouvent à la rubrique santé du 24 décembre « Mangez avec modération ». Ce n’est pas drôle.

----------

Que nous souhaiter mutuellement pour 2026 ? Oui, c’est ça mutuellement, ensemble, avec convivialité, partage ; sans haine, sans exclusion.

Nous disons « bonne année » tous les ans et cela n’advient pas. Ne serait-ce pas tous les jours qu’il faut se souhaiter le meilleur pour le jour qui est et le jour à venir ? « Bon jour », « À demain sans faute », « Je peux faire quelque chose pour que ton jour soit bon », « Que feras-tu pour que demain soit beau ? »

Pour que le monde s’ensoleille tous les jours il faut tenir le coin du rideau du ciel ouvert tous les matins.

----------

Je souhaite que l’année 2026 voit fleurir la paix sur Terre, entièrement, dans tous les interstices, les moindres recoins, même au fin fond des déserts du Grand Ouest, je souhaite que toutes les humaines et les humains s’aiment, tout du moins s’apprécient en tant que personnes vivantes, magnifiques et utiles, et que l’abondance financière ruissèle dans tous les foyers, dans tous les lieux où elle est nécessaire, jusqu’aux plus petits qui existent... Nan, j’déconne !

J.

----------

Je souhaite que le ridicule tue.

Non, blesse légèrement.

K.

----------

Je souhaite aimer le vinaigre et la moutarde ainsi que leurs dérivés, sans discrimination. Je nous souhaite que tous nos ennemi·es se transforment en soupe réconfortante, et que nous puissions les avaler goulûment, avant d’aller nous reposer tranquillement.

K2.

----------

Je souhaite que dimanche soit deux.

Et que novembre disparaisse.

Madame Flèche

----------

Je souhaite des frites en abondance, encore des frites, des frites, des frites, des frites.

Gloria

----------

Je souhaite que l’on puisse porter des paillettes sur nos corps et nos vêtements, quand on veut, comme on veut. Parce que, comme dit Auguste, c’est très joli les paillettes.

----------

Des vœux pour mes vieux,

Des étoiles plein les yeux :

Du beau, du précieux, du merveilleux !

Et des secrets rien que pour nous deux

L. L.

----------

Que ceux qui passent le brevet l’aient.

La réussite dans le sport.

Faire toutes les vogues en 2026.

Des souvenirs.

Tenir un cahier de bons moments.

Un bon entourage.

Alma

----------

Me sentir bien en moi.

Se concentrer en général plus sur les études.

Me trouver une activité pour me développer.

Voir PLUS de copines d’enfance.

M’éloigner de mes entourages vicieux.

Préserver que les bons moments.

Ne plus penser au passé.

Assumer mes erreurs.

Contredire les gens qui ne croient pas en moi.

Avoir plus d’esprit de compétition…

Retrouver cette personne (mon premier amour).

Moïrai

----------

Pour cette année 2026, je souhaite tout d’abord à chacune et à chacun un bon passage dans l’an suivant ! Puissions nous collectivement retrouver le chemin du respect, de la tolérance, du bien vivre ensemble.

Le contexte environnemental et géopolitique n’est pas favorable, à priori, renversons la table au niveau des politiques publiques, que ce soit sur le plan local et intercommunal (les élections approchent et méritent qu’on s’y intéresse), que sur le plan national et international (la ségrégation, la guerre économique et sociale, la course vers l’armement physique et l’ordo-libéralisme ne sont pas des fatalités).

Hauts les cœurs !

Yvon Thomas le Guillerm

Vœux publiés dans Le Crestois du 2 janvier 2026