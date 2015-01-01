Toutes les nuances de la nuit

Joseph, dit Patch, et sa meilleure amie Saint ont treize ans et vivent dans une petite ville du Missouri. Rien n’est facile dans leur vie modeste, mais ils ont trouvé un équilibre soudé par l’amitié qu’ils se portent. Tout se brise d’un coup lorsqu’un acte de bravoure du jeune homme déclenche une série d’évènements qui vont avoir des répercussions sur toute la suite de leur vie, modifier leur destin et celui de leur entourage.

Car Patch, suite à son geste héroïque, va disparaître pendant un an. Que lui est-il arrivé ? Qui est son ravisseur ? Comment guérir ensuite de ce traumatisme vécu par lui-même et ses proches ? Tous les personnages du roman, amis, famille, policiers, vont se lancer à leur façon dans une recherche de la vérité qui leur prendra trente ans.

Quel incroyable ouvrage ! Tout à la fois parcours initiatique, thriller addictif et saga familiale, l’histoire ébouriffante que nous a concoctée l’auteur anglais Chris Whitaker couvre, en un pavé de 800 pages, plusieurs décennies de la vie de gens ordinaires, humains et attachants, embarqués malgré eux dans une quête sans fin qui les dépasse.

On pourrait qualifier ce livre de roman noir, mais ce serait là bien trop réducteur : l’auteur ne se contente pas de jouer avec nos nerfs, il nous plonge au cœur de l’âme humaine et de ses passions. Avec des chapitres courts (de deux à quatre pages) qui se succèdent à un rythme soutenu, voilà une œuvre qui ne vous lâchera pas une seconde. Avec son final émouvant, il en devient même un feel-good roman qui risque bien de vous tirer une larme.

À lire absolument !

Philippe Multeau

Article publié dans Le Crestois du 2 janvier 2026