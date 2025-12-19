Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Trio Parhélie

Concert, jeudi 15 janvier à 20h30 à l’Éden.

Le trio Parhélie tient son nom d’un phénomène météorologique rare et fugace, qui se produit lorsque les rayons du soleil, bas à l’horizon, traversent un nuage de cristaux de glace. Grâce à un phénomène de réfraction lumineuse, trois astres semblent apparaître dans un halo solaire.

Le trio Parhélie intègre cette idée fondatrice comme matrice de son esthétique...

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025

