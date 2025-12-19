Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

In Difference, spectacle acrobatique

Au théâtre Les Aires, à Die, le mardi 6 janvier à 19 heures.

In Difference est un spectacle de cirque conçu pour deux artistes et deux cerceaux métalliques, interprété par Jef et Marica.

Jef pacifiste et indécis, Marica convaincue et conflictuelle. À travers leurs corps et leurs personnalités contrastées, ils explorent les avantages et les défis de penser en antithèse, cherchant à créer un voyage physique autour de leur point commun : la roue Cyr...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025

Photos : © Kalimba

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU