In Difference, spectacle acrobatique

Au théâtre Les Aires, à Die, le mardi 6 janvier à 19 heures.

In Difference est un spectacle de cirque conçu pour deux artistes et deux cerceaux métalliques, interprété par Jef et Marica.

Jef pacifiste et indécis, Marica convaincue et conflictuelle. À travers leurs corps et leurs personnalités contrastées, ils explorent les avantages et les défis de penser en antithèse, cherchant à créer un voyage physique autour de leur point commun : la roue Cyr...

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025

Photos : © Kalimba