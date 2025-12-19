In Difference, spectacle acrobatique
Au théâtre Les Aires, à Die, le mardi 6 janvier à 19 heures.
In Difference est un spectacle de cirque conçu pour deux artistes et deux cerceaux métalliques, interprété par Jef et Marica.
Jef pacifiste et indécis, Marica convaincue et conflictuelle. À travers leurs corps et leurs personnalités contrastées, ils explorent les avantages et les défis de penser en antithèse, cherchant à créer un voyage physique autour de leur point commun : la roue Cyr...
Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025
Photos : © Kalimba