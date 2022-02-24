L’Odyssée de Pierre-Louis Sestier entre Crest et l’Ukraine

L’écrivain crestois s’est lancé dans une saga monumentale, entre fiction et réalité.

Pouvait-il imaginer, il y a 6 ans de cela, qu’il s’embarquerait dans une telle épopée ? L’écrivain crestois Pierre-Louis Sestier s’attelle en effet, depuis 2019, à la rédaction d’une véritable saga, La fille d’Ulysse et d’Odessa, dont il vient d’achever le cinquième tome. Une chronique romanesque qui raconte l’histoire de Laryssa et de Thomas, entre Odessa, sur les rives de la mer Noire, en Ukraine, et la vallée de la Drôme. Un récit où la fiction est rattrapée par le réel, à moins que ce ne soit l’inverse…

Car en 2019, Pierre-Louis Sestier formulait le « simple » vœu de raconter, dans un roman, de façon vivante, l’histoire complexe de l’Ukraine et ses liens avec la Russie voisine. À l’époque, la Fédération de Russie a déjà envahi la Crimée mais ne s’est pas encore lancée dans la guerre qui fait encore rage aujourd’hui. Pierre-Louis Sestier erre alors dans les méandres d’Internet, à la recherche d’histoires réelles qui lui permettent de raconter l’histoire complexe de la nation ukrainienne.

Il rencontre en ligne Laryssa Dmitrieva, une architecte et peintre originaire d’Odessa. « Sa famille était, à mes yeux, représentative de beaucoup de familles ukrainiennes, raconte Pierre-Louis Sestier. Son père, militaire dans l’Armée rouge, était d’origine russe, et sa mère, ukrainienne. » « À l’époque, l’Ukraine était peu connue en France, et le destin de Laryssa témoigne, d’une certaine façon, de cet écartèlement entre le côté russe et le côté ukrainien », poursuit l’écrivain. Laryssa accepte de se prêter au jeu de la littérature et, en 2020, Pierre-Louis Sestier publie La fille d’Ulysse et d’Odessa.

UNE ANNEXION POUR LES RUSSES

« Au départ, la suite du roman n’était pas prévue », se souvient-il. Avant que la grande Histoire ne vienne bouleverser les projets de l’écrivain et du personnage principal de son roman. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lance son « opération militaire spéciale » : une guerre d’invasion de l’ensemble du territoire ukrainien. « Odessa est devenue une cible », raconte Pierre-Louis Sestier. Très vite, l’auteur propose à son amie Laryssa de fuir le pays et de le rejoindre à Lyon, où il réside avec son épouse.

La guerre s’éternise et Pierre-Louis Sestier propose à Laryssa de descendre vers la Drôme. Avec le soutien d’associations d’accueil des réfugiés, notamment Val de Drôme accueil réfugiés (VDAR), elle trouve un logement dans la vallée. Le tome 2 de la saga raconte cette arrivée en France, entre déracinement et résilience. « J’ai voulu continuer cette histoire comme une chronique de sa vie, raconte l’écrivain. Si Laryssa n’est pas Ulysse et Odessa n’est pas Ithaque, sa vie, balancée dans les tempêtes, est un mythe moderne. »

Et voilà notre auteur entraîné, avec son personnage principal, dans les tourments de la guerre… En 2024 sort le tome 3. En avril 2025 le tome 4. Et à la fin du mois d’août, le tome 5 est achevé et envoyé à l’éditrice (Éditions Chrisroche)… « C’est une chronique de la guerre avec un regard de moraliste, explique Pierre-Louis Sestier. C’est le regard d’un homme, l’interprétation de ce qu’il observe sur la nef des fous... » Le personnage de Thomas, narrateur de la saga, se mêle et se confond avec l’auteur.

Aurait-il pu prévoir qu’il se retrouverait un jour à Crest, la ville de son enfance, au côté du personnage, bien réel, de l’un de ses romans ? « Dans une conception antique du destin, je me demande parfois si les Dieux ne s’amusent pas avec les Hommes », pense Pierre-Louis Sestier.

Né à Crest en 1945, dans le quartier de Graigne, au-dessus de la Croix de Romans, Pierre-Louis est le fils de Pierre-Marie Sestier, militaire réformé originaire de Dieulefit, qui trouva refuge dans la demeure crestoise de M. Chapoutat. La guerre, déjà, posait le premier jalon de son existence… Après des études à Saint-Louis, le jeune homme quitte sa ville natale pour rejoindre Lyon et y suivre des études littéraires, avant d’y devenir professeur de lettres classiques. Jusqu’à ce que le destin ne le ramène, par l’intermédiaire de Laryssa, à l’ombre de la Tour de Crest. La suite de l’histoire ? Le tome 6, nous dit Pierre-Louis Sestier, est déjà en cours d’écriture…

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025