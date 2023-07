Jussi Adler-Olsen, auteur danois à succès de romans policiers, nous livre une nouvelle enquête du Département V.

Le Département V, vous connaissez ? Ce service intégré de la police danoise est spécialisée dans les “cold cases” : la ré-ouverture des vieilles enquêtes jamais élucidées. Il est composé de quatre personnes plutôt excentriques : Karl, le chef, quinquagénaire désabusé et dépressif, Assad, un Irakien réfugié au Danemark avec sa famille, Gordon, éternel adolescent complexé, et enfin Rose, la secrétaire colérique et un peu punk sur les bords.

Une équipe plutôt hétéroclite, dont se moquent les autres services de police, mais qui arrive pourtant à résoudre avec brio des affaires classées depuis longtemps.

Pour leur neuvième enquête, Carl Mørk et son équipe découvrent avec stupeur que, depuis trente ans, un tueur particulièrement rusé choisit avec une régularité effrayante une personnalité à la moralité douteuse et l’élimine en déguisant ce meurtre en accident ou en suicide. À chaque fois, sur le lieu du crime, un petit tas de sel est posé à côté de la victime. Il ne sera pas simple pour nos enquêteurs de travailler en pleine période de confinement sanitaire due au Covid-19.

Couronnés par plusieurs prix littéraires prestigieux, la série des enquêtes du Département V est un véritable phénomène littéraire, vendue à plus de dix-huit millions d’exemplaires dans le monde. Ce neuvième épisode ne décevra pas les habitués : thriller redoutable, la traque du tueur en série tient en haleine et constitue une lecture de vacances idéale.

Si vous n’avez rien lu des enquêtes du Département V, je vous conseille toutefois de commencer par le premier tome, Miséricorde, paru en 2007, et de les lire ensuite dans l’ordre. Bien que chaque ouvrage soit une enquête indépendante avec sa propre conclusion, les personnages évoluent dans le temps et, au fil des épisodes, on s’attache à leurs problèmes respectifs.

Une bonne série de polars que je vous recommande !

Philippe Multeau

SEL

Roman de Jussi Adler-Olsen (2022)

Editions Albin Michel

Article publié dans Le Crestois du 9 juin 2023