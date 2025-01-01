Hervé Mariton, chevalier "insoumis" de la Légion d’honneur

L’ancien maire de Crest a reçu, ému, la décoration républicaine des mains d’Haïm Korsia.

Il y avait de la solennité et, en même temps, de la légèreté dans l’air, en ce dimanche 7 décembre après-midi, à l’espace Soubeyran, à Crest. Pendant que la salle Coloriage se remplissait au point qu’il fallut chercher des sièges supplémentaires, Hervé Mariton, ancien maire de Crest, ancien ministre des Outre-mers et ancien député de la Drôme, aux côtés de son épouse Mireille et de plusieurs de leurs enfants et petits-enfants, accueillait avec égards les très nombreux invités du jour. Des hôtes venus assister à l’entrée de M. Mariton dans l’ordre national de la Légion d’honneur, au rang de chevalier.

Un titre honorifique qui lui a été remis des mains du grand rabbin de France...

Article publié dans Le Crestois du 12 décembre 2025