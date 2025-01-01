Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Hervé Mariton, chevalier "insoumis" de la Légion d’honneur

L’ancien maire de Crest a reçu, ému, la décoration républicaine des mains d’Haïm Korsia.

Il y avait de la solennité et, en même temps, de la légèreté dans l’air, en ce dimanche 7 décembre après-midi, à l’espace Soubeyran, à Crest. Pendant que la salle Coloriage se remplissait au point qu’il fallut chercher des sièges supplémentaires, Hervé Mariton, ancien maire de Crest, ancien ministre des Outre-mers et ancien député de la Drôme, aux côtés de son épouse Mireille et de plusieurs de leurs enfants et petits-enfants, accueillait avec égards les très nombreux invités du jour. Des hôtes venus assister à l’entrée de M. Mariton dans l’ordre national de la Légion d’honneur, au rang de chevalier.

Un titre honorifique qui lui a été remis des mains du grand rabbin de France...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 12 décembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU