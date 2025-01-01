Intercommunalités : la préfète en terrain miné

Mme Gaspari a rendu visite à la 3CPS et à la CCVD, en guerre larvée...

Simples visites de courtoisie, ou rendez-vous diplomatiques périlleux ? La préfète de la Drôme, Marie-Aimée Gaspari, en poste depuis le 1er septembre, est venue à la rencontre des deux communautés de communes qui entourent la ville de Crest, les mardi 2 et jeudi 4 décembre. Des déplacements parmi d’autres pour une préfète qui, depuis son arrivée dans le département, sillonne le territoire à la rencontre de ses acteurs économiques et politiques. L’occasion d’évoquer avec eux les grands dossiers du moment (subventions, arrêtés préfectoraux, instructions par les services de l’État des divers projets menés par les uns et les autres), mais aussi les actualités plus brûlantes...

C’est accompagnée de la sous-préfète de Die, Véronique Simonin, faisant office pour l’occasion de guide politique locale, que Mme Gaspari s’est d’abord rendue au siège aoustois de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), le mardi 2 décembre...

Article publié dans Le Crestois du 12 décembre 2025