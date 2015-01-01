À Grâne, le chantier des Opalines avance

Le bâtiment accueillera une crèche et une école de musique.

C’est un heureux symbole : une maison de retraite qui se transforme en crèche et en école de musique. C’est l’avenir des Opalines, à Grâne, ancien Ehpad situé au nord du village, qui a déménagé près du centre-bourg en 2022.

Le bâtiment de 920 mètres carrés, entouré d’un terrain de 5 500 mètres carrés, a été acheté par la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) la même année, avec l’ambition d’en faire un pôle pour la petite enfance et de permettre à l’école de musique intercommunale des Ramières (Grâne et Allex) de s’y installer...

Article publié dans Le Crestois du 12 décembre 2025