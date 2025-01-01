Une Tartine de nouveauté Sur les quais
La direction du restaurant Sur les quais est reprise par l’ex-propriétaire de la Tartine.
Fini la Tartine pour Karine. L’ex-propriétaire du fameux restaurant de la rue de la République, Karine Masson, est devenue officiellement la directrice d’un autre adresse bien connue des Crestois : Sur les Quais. « Après quatorze ans de Tartine, j’avais un peu exploré tout ce qu’il y avait à faire dans la boutique », raconte Karine.
Puis, comme souvent dans la vie, la suite s’est écrite pour elle un peu par hasard...
Article publié dans Le Crestois du 12 décembre 2025