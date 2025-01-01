Les animations de Noël se poursuivent à Crest

Les festivités battront leur plein les 13 et 14 décembre.

La ville de Crest va se parer, les 13 et 14 décembre, de toutes les couleurs de Noël. Le marché traditionnel sera en place à partir de 9 heures le samedi, avec ses artisans, santonniers, créateurs (une cinquantaine de stands)…

Le samedi matin, toujours, vous pourrez soutenir la Bûche de la générosité sur la montée du pont. Une petite fête foraine sera installée sur le quai des Marronniers...

