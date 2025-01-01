La foire aux huîtres a commencé

Le Rotary club vous attend sur le marché jusqu’à fin décembre.

C’est parti pour la foire aux huîtres du Rotary ! Les bénévoles du club se sont installés dans leur cabane en bois, le samedi 6 décembre, sur la montée du pont (rue Maurice-Long), pour écouler huîtres de Cancale et homards. Les produits de cette opération, qui s’étirera jusqu’au mardi 30 décembre, serviront à financer les actions de bienfaisance menées tout au long de l’année par le club crestois. Et, puisque ce 6 décembre était le jour du Téléthon, le Rotary club Crest Vallée de la Drôme a décidé de remettre l’intégralité des recettes de cette journée au Téléthon !

Vous retrouverez les bénévoles du Rotary club les samedis 13, 20 et 27 décembre, de 8 heures à midi sur le marché, et les mardis 16, 23 et 30 décembre aux mêmes horaires, toujours sur la montée du pont.

Pensez à réserver, en particulier les homards, auprès de Régis :

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou 06 12 45 99 75.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 12 décembre 2025