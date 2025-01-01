Jean-Marie Farvaque s’en est allé

Ce Crestois d’origine vivait à Voiron, en Isère.

Jean-Marie Farvacque nous a quittés le 22 novembre dernier. Crestois d’origine, il repose désormais à Crest, après avoir vécu à Voiron, en Isère. Il laisse son épouse Arlette et son fils Thomas dans la douleur de l’absence.

Jean-Marie est allé rejoindre ses parents et son grand ami Claude Bourde là où nous espérons tous nous retrouver, en particulier avec Marc Tatin et Alain Mathieu, pour refaire le quatuor des Quatre mousquetaires du lycée de Crest…

Adieu, l’ami !

Un ami

Article publié dans Le Crestois du 12 décembre 2025