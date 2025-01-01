Les bénévoles du Téléthon n’ont pas chômé !

Une remise de chèque aura lieu le 12 décembre à la mairie.

Les animations au profit du Téléthon se sont déroulées du 2 au 6 décembre dans de bonnes conditions, avec un temps plutôt convenable. Le mardi 2 décembre, les habitués du Foyer Louise Vallon ont été sollicités pour acheter pensées, brioches et sujets décoratifs de Noël réalisés par le comité des fêtes. La même opération, avec en plus l’offre de produits à l’ail noir (pots, paquets d’ail noir et noix de cajou à l’ail noir), a été reproduite le jeudi 4 à la sortie du Noël des ainés, puis le vendredi 5 à Auchan et à l’Espace Mistral. Enfin, rebelote le samedi 6 sur le marché devant la mairie.

Fanny Boutarin était présente le vendredi et le samedi afin de promouvoir les produits à base d’ail et elle a laissé le montant total des ventes au Téléthon.

Le samedi soir, le repas à la salle Coloriage a attiré plus de 70 convives. Il était cuisiné par le traiteur Boissy et servi par les membres du comité des fêtes. Un petit film a animé l’apéritif, puis ce sont les danses et les chants de Star’Dancing qui ont enthousiasmé le public. Le tirage de la tombola a terminé la soirée.

Les différentes recettes seront remises à Jean-Paul Rey représentant le Téléthon sur le secteur, le vendredi 12 décembre à 16h30 à la mairie de Crest, salle du conseil.

